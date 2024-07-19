Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi La Fiorita 1967 oldu - Futbol Haberleri

        Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi La Fiorita 1967 oldu

        RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'in rakibi belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında Belarus ekibi Isloch Minsk'e 1-0 mağlup olan San Marino temsilcisi La Fiorita, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup etti.

        Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçidi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran La Fiorita adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla 2. ön eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi San Marino temsilcisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcak etkisini sürdürecek!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        15 yıllık küslük sona erdi
        15 yıllık küslük sona erdi
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik akımı faciasında 14 tutuklama
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Habertürk Anasayfa