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BAŞAKŞEHİR DEPREM RİSK HARİTASI | Başakşehir deprem bölgesi mi, Başakşehir'den fay hattı geçiyor mu? Başakşehir'in risk durumu

Başakşehir deprem bölgesi mi? İşte risk haritası

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen artçı ve bağımsız depremler sonrasında depremlerin İstanbul'a etkisi merak ediliyor. İstanbul Başakşehir'de ikamet eden kişiler İstanbul Başakşehir riskli bölgeler ve deprem haritası araştırmalarına başladı. İşte Başakşehir deprem risk haritası...

Giriş: 08.03.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başakşehir deprem risk durumu... Başakşehir'in olası bir İstanbul depreminde ne kadar etkileneceğini ve o bölgenin en riskli yerlerine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Bilindiği gibi deprem kuşağında yer alan Türkiye'de risk her zaman mevcut. İşte Başakşehir 'den geçen fay hatları ile riskli, risksiz bölgeler...

  • BAŞAKŞEHİR İLÇE BİLGİLERİ

    Başakşehir, İstanbul’un bir ilçesidir. 2008 yılında Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece ilçelerinden ayrılarak ilçe yapılmıştır. Başakşehir, kuzeyde Arnavutköy, kuzeydoğuda Sultangazi ve Eyüpsultan, doğuda Esenler, güneyde Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar ile batıda Esenyurt ilçeleriyle çevrilidir ve yaklaşık 104.34 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İl merkezinden uzaklığı 30 km ve ilçede 9 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 460.259’dur.

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞAKŞEHİR ALTYAPI BİLGİLERİ

    Kentlerde depremler; sadece can kaybına ya da bina, köprü vb. üstyapıda hasarlara neden olmazlar. Olası büyük depremler kentlerde kritik öneme sahip doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekeleri gibi altyapıda da hasar oluşturma potansiyeline sahiptirler.Günlük yaşantının temel bileşenlerinden olan altyapı sistemlerinin olası bir İstanbul depreminde nasıl davranış göstereceğini kestirmek bu açıdan büyük önem taşımaktadır.Bu çalışma kapsamında İstanbul genelinde hasar görebilirlik analizinde kullanılmak üzerealtyapı sistemlerine (doğal gaz, içme suyu, atık su) ait verilerin derlenmiş ve altyapı envanteri oluşturulmuştur.

  • OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE BAŞAKŞEHİR RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Başakşehir’deki binaları nortalama %62’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %11,5’inin orta, %2’sinin ağır ve %0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Başakşehir’de, analiz edilen toplam bina sayısı 25.791’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur.

    Senaryo depreminde, Başakşehir’deki binaların ortalama %14’ünün (yaklaşık 3.735 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 22.056 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

  • BAŞAKŞEHİR YEREL ZEMİN RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Başakşehir’de ortalama 71 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 45 kişinin ağır yaralanabileceği ve 287 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir.

  • Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Başakşehir’de Mw=7.5 senaryo depremisonrasında yaklaşık 13.397 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir.Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 40.191 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağıbeklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüzebenzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

  • OLASI DEPREMDE BAŞAKŞEHİR'DE HASAR BOYUTU

    Yüksek binalar deprem etkileri altında tekil olarak incelenmeli, yapısal hasar ve bunlardan kaynaklanması olası kayıpların yanı sıra yapısal olmayan unsurların (giydirme dış cepheler, su ve elektrik altyapısını oluşturan sistemler, mekanik, elektrik ve elektronik donanım unsurları, araduvar ve asma tavanlar gibi mimari unsurlar vb) hasar görmesiyle oluşabilecek kayıplar ve diğer sosyo-ekonomik kayıp olasılıkları titizlikle değerlendirilmelidir.

     

  • Bu raporda sunulmuş olan bütün tahminler, deprem mühendisliği literatüründe yer alan, analitik çalışmalara veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller, bütün istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

  • Bilgiler İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaynaklı olup, İstanbul Başakşehir İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'ndan alınmıştır. 

    İBB OLASI DEPREM RİSKİ HARİTASI VE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 7,5 OLASI DEPREMDE ADALAR MAHALLE BAZLI BİNA HASARI TAHMİNİ

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