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        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü

        Başakşehir'de bir kadın, caddede üzerinde hiçbir kıyafet olmadan yürürken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:55 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:55
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        Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü
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        Olay dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi.

        Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.

        Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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