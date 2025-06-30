Başakşehir'de kampanya izdihamında parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
'Ne alırsan 100 Lira' kampanyası izdihama neden oldu, Başakşehir'deki mağazaya giden ve izdiham sırasında ayak parmakları kırılan kadın, yaşadığı korku dolu anları Show Haber ekibine anlattı
Dün İstanbul Başakşehir'deki bir mağaza "Ne alırsan 100 Lira" kampanyası yapmış, caddelerce, kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşmuştu. Mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte adeta kızılca kıyamet koptu.
Bayılanlar, fenalaşanlar, içeride çocuklarını kaybedenler bile oldu! Bu kalabalıkta yaşanan izdiham nedeniyle bir kadının ayak parmakları kırıldı. "Sapasağlam gittim, sakat geldim" diyen kadın, yaşadıklarını Show Haber ekibine anlattı.