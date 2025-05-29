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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Çağdaş Atan ile sözleşme yeniledi - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Çağdaş Atan ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Öte yandan Polonyalı santrfor Piatek'in transferiyle ilgili de görüşlerini paylaşan başkan Göksel Gümüşdağ, "Piatek için Katar'ın Al-Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Prensipte ilerlemekte. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:16
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        Başakşehir, Çağdaş Atan ile sözleşme yeniledi
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        İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde teknik direktör Çağdaş Atan ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyeleri ile Çağdaş Atan katıldı.

        Başkan Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, RAMS Başakşehir olarak kuruldukları 2014'ten bu yana 9. kez Avrupa kupalarına katılacak olmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bu mutluluğun mimarı Çağdaş Atan ile bu özel günde yeni bir sözleşme imzalamak için toplandık. 11 yılda yalnızca 5 teknik direktörle çalıştık. Bu isimlerin hepsinin yerli olması ayrı bir gurur kaynağı. Başarıyı kalıcı kılmanın yolu istikrardan ve sürdürülebilirlikten geçiyor. Her zaman kimliğimizi koruyarak büyümeyi tercih ettik. Sadece saha sonuçlarına bakarak teknik direktör değiştirme refleksi gösteremedik. Bu başarının yeni bir sayfasını açıyoruz. Çağdaş hocamızın kazanma hırsı ve taktiksel çeşitliliği bizi sonuca götürdü. Yeni bir 2 yıl için imza atacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        "ZİRVEYE KOŞAN BİR TAKIM OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Göksel Gümüşdağ, her sezon Avrupa kupaları bileti almanın Süper Lig şampiyonluğundan daha kıymetli olduğunu aktardı.

        Başarıda istikrarın önemini vurgulayan Gümüşdağ, "Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe olarak diğer takımlardan ayrıldı. Bu iş sadece bütçeyle olmuyor. Sistem ve oyun olarak her zaman zirveye koşan bir takım olmaya devam edeceğiz. Avrupa'ya her sene gitmek, şampiyonluktan daha kıymetli. Önceliğimiz ilk 4'te olup Avrupa'ya gitmek. 3-4 transfer yapılacak. Başakşehir zirveyi zorlamaya devam edecek." diye konuştu.

        "PIATEK'İN TRANSFERİNİ PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR BİTİREBİLİRİZ"

        Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'in transferiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

        "Piatek için Katar'ın Al-Duhail takımıyla görüşmeler devam ediyor. Prensipte ilerlemekte. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz. Piatek, ilk 12 haftada gol atmadı. Çağdaş hocaya gol atamadığını sorduğumda, 'Ketçap gibi gelmeye başlayınca durmaz' dedi. 48 maçta 31 gol. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek'i alırken buradan transfer çıkarırız dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Osimhen'i geçebilirdi."

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        Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın karşı karşıya gelecekleri şampiyon Galatasaray'ı alkışlayacaklarını da kaydetti.

        ÇAĞDAŞ ATAN: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

        Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, gelecek sezon ligde ve Avrupa kupalarında daha büyük hedefler koyacaklarını söyledi.

        Sözleşme yenilediği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Atan, "İki sene önce buraya ilk imzamı atarken yaşadığımdan daha fazla heyecanlıyım. İstikrarlı bir kulübün içinde teknik direktör olarak görev alabilmek benim için çok önemli. Sürdürülebilir bir başarı anlayışına sahip RAMS Başakşehir'de 2 sezonu bitirdik. İlk kez bir kulüpte 3. sezona başlayacağım. Bu da benim için ayrı bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.

        "GELECEK SEZON HEDEFİMİZ DAHA FARKLI VE BÜYÜK OLACAK"

        Çağdaş Atan, gelecek sezon mücadele edecekleri UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkarak final turlarına yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Bu sezon Avrupa kupalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Atan, "Elde ettiğimiz tecrübeyle gelecek sezon hedefimiz daha farklı ve büyük olacak. Saha sonuçlarıyla Avrupa kupalarında ülkemize en fazla puan katkısı yaptığımız sezonu yaşamak istiyoruz. Başkanımızın en az çeyrek final, olursa yarı final ve neden olmasın final hedefi var. Onun bu hayaline umarım karşılık verebiliriz. Bu sezondan daha iyisini yapabiliriz. 30 Haziran'dan itibaren hiç durmadan çok çalışarak hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz başarılara ulaşmak istiyoruz. Bana güvenlerinden dolayı Göksel Gümüşdağ ve yönetime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hazır bir takım olduklarını belirten Çağdaş Atan, "Bu sezon çeyrek final görme ihtimalimiz yüksekti. Hayallerimin içinde gelecek sezon bunu yakalamak var. Bu, gerçekçi bir hedef. Takımdaki değişimi tamamlamak üzereyiz. Gruplardan çıktıktan sonra daha fazlasını başaracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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