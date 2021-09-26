Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve son üç maçta ikinci galibiyetini aldı.

Maçta gol perdesini Stefano Okaka açtı. Tecrübeli golcü 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Okaka 55. dakikada bir gol buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golü hazırlayan Visca, 75. dakikada yine Okaka'ya bir asist yaptı ve İtalyan golcü maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Başakşehir puanını 6'ya yükseltirken Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve 1 puanda kaldı.