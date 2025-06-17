Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Çağrı Çıtanak ile 202'de hayatını birleştirmişti.

REKLAM advertisement1

Mayısta düzenlenen 78'inci Cannes Film Festivali'ne katılan Başak Gümülcinelioğlu, kırmızı halıda yaptığı açıklamayla ilk bebeğini beklediğini duyurmuştu.

5 aylık hamile olan Başak Gümülcinelioğlu, anne olmak için gün sayıyor. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Ünlü oyuncu, bir erkek çocuk beklediklerini belirterek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.