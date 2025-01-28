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        Haberler Bilgi Gündem Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Barış Pehlivan neden gözaltına alındı?

        Barış Pehlivan kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan neden gözaltına alındı?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker gözaltına alındı. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Barış Pehlivan kimdir? Gazeteci Barış Pehlivan neden gözaltına alındı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Gazeteci Barış Pehlivan'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:47
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        • 1

          Barış Pehlivan'ın hayatı ve kariyeri hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası gündemdeki yerini aldı. Görsel ve yazılı basında birçok kurumda çalışan gazeteci Barış Pehlivan, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Peki, "Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Barış Pehlivan neden gözaltına alındı?" İşte Barış Pehlivan'ın biyografisi...

        • 2

          BARIŞ PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesi ile gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Aynı soruşturmada çerçevesinde Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı

        • 3

          BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

          Barış Pehlivan Türk gazeteci ve yazardır. 10 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da doğan Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

          Gazetecilik hayatına 2004 yılına Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisinde başlamıştır. Barış Pehlivan pek çok yapımlarda asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerini yerine getirdi. Pehlivan, yazıları ve kitaplarıyla Türkiye'deki güncel olaylara farklı bir bakış açısı sunmuştur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Pehlivan, Halk TV’de programcılık yaparak televizyon kariyerine de devam etmektedir.

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