BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan Türk gazeteci ve yazardır. 10 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da doğan Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur.

Gazetecilik hayatına 2004 yılına Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisinde başlamıştır. Barış Pehlivan pek çok yapımlarda asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerini yerine getirdi. Pehlivan, yazıları ve kitaplarıyla Türkiye'deki güncel olaylara farklı bir bakış açısı sunmuştur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Pehlivan, Halk TV’de programcılık yaparak televizyon kariyerine de devam etmektedir.