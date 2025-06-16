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        Haberler Magazin Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti

        Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara'da yaşamını yitirdi. İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'nda ailesinin yanına defnedilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:35
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        Barış Manço'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
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        Türk müziğinin efsane ismi merhum Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

        Sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan İlbay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İlbay'ın, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Manço Aile Kabristanı'nda ağabeyi Savaş Manço’nun yanına defnedilmesi bekleniyor.

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        Oğlunu geçen sene kaybeden İnci Manço İlbay, biri kız iki çocuk annesiydi.

        Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım İnci Manço İlbay’ı kaybetmenin acısını derinden hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğukan Manço, yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi; "Bugün çok sevdiğim halamı kaybettim. Manço kardeşlerden geriye son kalan oydu. Artık çekirdek ailesine kavuştu ama bizleri burada gözlerimiz yaşlı bıraktı. Seni çok seviyorum halacığım, huzur içinde uyu."

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        #İnci Manço İlbay
        #Barış Manço

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