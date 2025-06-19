Barış Alper Yılmaz'ın gözü Avrupa'da!

Galatasaray cephesi ise Barış Alper için 30 milyon Euro’nun altında bir bonservis bedelini kabul etmeyi düşünmüyor. Hem kanatlarda hem de sağ bek, sol bek ve santrfor gibi birçok pozisyonda görev yapabilen Barış Alper, Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.