Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer cevabı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun transfer ihtimaliyle ilgili soruyu HT Spor'a cevapladı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sezonu Başakşehir galibiyetiyle noktaladı.
Başakşehir maçının ardından Barış Alper'in geleceği merak konusu olurken, babası Yüksel Yılmaz, HT Spor'un sorduğu "Oğlunuz Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna "Kısmet" yanıtını verdi.
İşte o anlar:
Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.