Barış Alper Yılmaz: Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

"GOLLERİMİ AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN EDİYORUM"

REKLAM advertisement1

Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.