Barış Alper Yılmaz: Bu formanın hakkını vereceğim

Yeni sezon öncesi evinde Fransız ekibi Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

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"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

2 golle yıldızlaştığı maçın ardından konuşan Barış, "Çok yoğun bir kamp dönemini geride bıraktık. İyi çalıştık ve bu hazırlık maçlarına da yansıyor. Şu ana kadar hiç kaybetmedik, bu da bizim için moral verici. Ben de takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum. Hocanın bana verdiği taktiği sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Gol attığım için mutluyum.

Dediğiniz gibi geniş bir kadromuz var. Çok kaliteli oyuncularımız var. Herkesin ayrı yetenekleri var. Rekabetin olması çok normal. Benim en sevdiğim şey rekabet. Kim iyiyse o oynayacak." dedi.