Bardakçı'dan gündem olan sözler

Habertürk Yazarı Tarihçi Murat Bardakçı, Faruk Aksoy'un sunduğu Bayram Sohbetleri programına konuk oldu.

Programda Aksoy'un, "Atatürk dine nasıl bakıyordu" sorusunu yanıtlayan Bardakçı, "Ben bir şey söylemeyeyim laf olur. Atatürk 1928'de çıkan bir kitapta, Grace Ellison. Bu 1923'te yapılan bir röportajı. 1928'de kitap haline getirilmiş. Kitabın ismi, 'An English Woman in Ankara'. Bu kitapta 20 küsuruncu sayfada Atatürk'ün bir sözü var. Not aldım soracağınızı bildiğim için. 'Benim bir dinim yok. Bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını arzu ediyorum. Atatürk bunu söylüyor. Ben yorum yapmıyorum." dedi.

"DEVLETİN KURUCUSU, ASKER OLARAK ÇOK BÜYÜK ASKER"

Programda Aksoy'un, "Peki bunu söyleyen birisi neden kutsal kitabı kendi diline çevirtiyor, okunmasını istiyor" sorusuna da Bardakçı, "Atatürk'ün dine bakışı, dini uygulayışı, dini kuralları uygulaması veya din konusundaki davranışları çok kişiye ters gelebilir. Fakat bunların hiçbiri onu ve eserini küçültmez. Halel getirtmez. Yani devletin kurucusudur, hala onun devletindeyiz devam ediyor. Asker olarak çok büyük askerdir. Devlet kurucusudur o ayrı bir şey. Fakat dini konudaki yaklaşımı ayrı bir şey. Farklı olabilir. Bizde maalesef herkesi Müslüman yapma merakı vardır. Atatürk'ü de. Yani olabilir görüşü o. Grace Ellison'a söylediği o. Tekrar okuyayım: 'Benim bir dinim yok. Bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını arzu ediyorum." Bu Atatürk'ü küçültmez ki. Ve başarısını, tarihteki yerini halel getirmez hiçbir şekilde. Ben öyle düşünüyorum." dedi.

"DUALARDA İSMİNİN GEÇMESİ GEREKİR" Aksoy'un, "Günlük tartışmalarda bayramlar, dini bayramlar, milli bayramlar, hutbeler, cumalarda Atatürk'ün adı niye geçmiyor, neden ona dua okunmuyor falan deniyor. Burada ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da Bardakçı, "Devletin kurucusuysa inanır veya inanmaz, Allah ile onun arasındaki bir şeydir. Ama devletin kurucusuysa duada isminin geçmesi gerekir. Onun inancı ayrı bir şey. Ama devletin kurucusunun o dualarda isminin geçmesi gerekir. Bunu yapmayanlar tuhaf insanlar. Güya intikam alıyorlar, neyin intikamını alıyorsun kardeşim." yanıtını verdi. "TEK PARTİ DÖNEMİNDE HAC YASAKTI" Bardakçı programda Cumhuriyet ve din politikaları hakkında da, "Tek parti döneminde hac yasaktı. Resmi yasak olmamasına rağmen. Devlet istemiyordu. Çok az bir kesim vardı giden kaçak gidiyorlardı." ifadelerini kullandı.