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        Haberler Gündem Güncel Barçın Barı'nın ölümünde ilk duruşma! | Son dakika haberleri

        Barçın Barı'nın ölümünde ilk duruşma!

        Edirne'de otomobilin bisiklete çarptığı kazada doktor Barçın Barı feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk duruşmanın yarın görüleceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:17
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        Barçın Barı'nın ölümünde ilk duruşma!
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        Edirne'de otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        AA'da yer alan habere göre kentte geçtiğimiz 29 Ağustos'taki kazanın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barçın Barı (37), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

        Feci olayda sürücü B.K'nın kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Öte yandan kahreden olayın ardından ilk duruşmanın yarın görüleceği öğrenildi.

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