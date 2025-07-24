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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber - Futbol Haberleri

        Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber

        Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağı ve 3 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:05
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        Barcelona'ya Ter Stegen'den kötü haber!
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        İspanyol devi Barcelona, Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber aldı.

        Alman kaleci, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Stegen, ameliyatı sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

        Stegen, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kalmıştı.

        Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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