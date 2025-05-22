Barça, Raphinha'nın sözleşmesini uzatıyor
Barcelona Sportif Direktörü Deco, Raphinha'nın sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı.
Giriş: 22.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:18
İspanyol devi Barcelona, yıldız futbolcu Raphinha'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Raphinha'nın kontratını 2028'e kadar uzatacaklarını söyledi.
Barcelona'da bu sezon 56 maçta süre bulan Brezilyalı Raphinha, 34 gol attı ve 25 asist yaptı.
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