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        Haberler Spor Futbol İspanya Barça, Raphinha'nın sözleşmesini uzatıyor - Futbol Haberleri

        Barça, Raphinha'nın sözleşmesini uzatıyor

        Barcelona Sportif Direktörü Deco, Raphinha'nın sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:18
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        Barça, Raphinha'nın sözleşmesini uzatıyor!
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        İspanyol devi Barcelona, yıldız futbolcu Raphinha'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Raphinha'nın kontratını 2028'e kadar uzatacaklarını söyledi.

        Barcelona'da bu sezon 56 maçta süre bulan Brezilyalı Raphinha, 34 gol attı ve 25 asist yaptı.

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