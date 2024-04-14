Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşması için heyecan sürüyor. Barcelona evinde Fransız ekibi PSG ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçta skor avantajını rakibine kaptıran PSG'nin yarı finale yükselmesi için rakibini iki farkla geçmesi gerekiyor. 2018 yılında Dünya Kupası'nı ülkesine getirme başarısı bulunan Fransız yıldız Mbappe, Barcelona engelini geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası eksiğini tamamlamak istiyor. İşte, "Barcelona- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...