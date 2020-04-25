Barcelona, Tottenham'ın sezon başında 60 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer ederek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Tanguy Ndombele'yi transfer etmek istiyor.

Çıkan habere göre Barcelona'nın bu transferde koronavirüs salgınından doğan maddi zararlar nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli yerine takas yöntemine gitmeyi planladığı kaydedildi. Haberde katalan ekibinin Samuel Umtiti ve bek oyuncusu Nelson Semedo'yu takasta kullanmak istediği öne sürüldü.