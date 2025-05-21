Barcelona, Hansi Flick'le uzattı
İspanyol devi Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
İspanya LaLiga'da bu sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı.
Katalan kulübü, Hansi Flick'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
SÜPER KUPA'YI DA ALDI
60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Barcelona'nın başında, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupa'sını da kazanmıştı.
YARI FİNAL'DE ELENDİ
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Barcelona, Inter'e mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.