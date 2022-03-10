Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ilk deplasmanına çıkıyor... Barcelona karşısında ter dökecek olan Galatasaray, Camp Nou'da 3 puan için mücadele verecek. Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak Barcelona Galatasaray maçı dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak. Barcelona Galatasaray maçı canlı izle

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Barcelona Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Exxen platformunda üyelik oluşturup spor paketini seçtiğiniz zaman UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilirsiniz.

Galatasaray Barcelona maçını canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr/detail/serie/avrupa-ligi/40039