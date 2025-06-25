Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 10 Ağustos 2025'te Camp Nou'ya döneceğini açıkladı. Stadyumun bazı bölümlerinde ise çalışmalar devam edecek.
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İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, 2 yıldan fazla süredir devam eden stadyum çalışmalarının ardından Camp Nou'ya döneceğini resmen açıkladı.
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Katalan temsilcisi 10 Ağustos 2025'te Joan Gamper Kupası'yla birlikte stadyum kapılarının açılacağını duyurdu. Etkinlik bilgileri ise henüz netleşmedi.
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Stadyumun yenilenmesi kapsamında 2023'ten beri Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda maçlarını oynayan Barcelona'nın, Camp Nou hasreti sona eriyor...
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ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Stadyumdaki 3. katın yapımı, VIP alanı, çatı kaplaması ve stadyum çevresindeki peyzaj alanlarının tamamlanması gibi çalışmalar ise devam edecek.
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