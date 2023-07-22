'Barbie'den temmuzun ilk gün rekoru

1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie’nin filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla gösterime 21 Temmuz Cuma günü girdi.

İlk gün 172.254 kişi tarafından izlenen 'Barbie'de başrollerde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer aldı.

'Barbie', varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek 'Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alıyor.