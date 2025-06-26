Barbados telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Barbados'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BARBADOS TELEFON KODU

Barbados’un uluslararası telefon kodu +1-246 şeklindedir ve bu kod, ülkenin Kuzey Amerika Numaralandırma Planı (NANP) içinde yer aldığını gösterir. “+1” kodu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Karayipler'deki bazı ülkelerle ortak kullanılırken, 246 kodu Barbados’a özgü olarak atanmıştır. Bu sistem sayesinde Barbados’a yapılan uluslararası aramalarda, arayan kişinin önce ülke çıkış kodunu (örneğin Türkiye’den 00 ya da +), ardından 1 ve 246 kodlarını çevirmesi gerekir.

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Sonrasında yedi haneli yerel telefon numarası tuşlanarak bağlantı sağlanır. Yani bir arama yapılacaksa numara şu formatta girilir: +1 246 XXX XXXX. Barbados içerisinde yapılan yerel aramalarda yalnızca yedi haneli numara kullanılırken, ülke dışından yapılan aramalarda bu kod zorunlu hale gelir. Barbados’un iletişim altyapısı, sabit hatlardan mobil hatlara kadar tüm sistemlerde bu numara formatına göre çalışır.

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Mobil operatörler ve sabit hat sağlayıcıları, 246 alan kodu altında farklı numara gruplarıyla hizmet verir. Bu sistemin Karayip bölgesinde yaygın olarak kullanılması, Barbados’un hem bölgesel hem de uluslararası iletişimde standartlaştırılmış bir yapıya sahip olmasını sağlar. Telefon kodu, sadece teknik bir detay olmakla kalmaz; aynı zamanda ülkenin küresel iletişim ağındaki tanımlayıcısı ve bağlantı noktasıdır.

BARBADOS PARA BİRİMİ Barbados’un resmî para birimi Barbados Dolarıdır ve uluslararası kısaltması BBD olarak tanımlanır. 1 Barbados Doları, 100 cent’e bölünür ve ülkede hem madeni para hem de kâğıt banknot olarak dolaşımdadır. Yaygın kullanılan banknotlar arasında 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 dolarlık değerler bulunurken; madeni paralar 1, 5, 10, 25 cent ve 1 dolar şeklindedir. Barbados Doları, uzun yıllardır Amerikan Doları'na sabit bir kur üzerinden bağlı olarak işlem görmektedir; bu sabitleme oranı 1 ABD Doları = 2 Barbados Doları şeklindedir. Bu yapı, ülke ekonomisinin istikrarını desteklemek ve dış ticaret işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla sürdürülmektedir. Barbados Merkez Bankası, para politikasını yönetmekle yükümlüdür ve ülke içindeki nakit dolaşımını, kur istikrarını ve fiyat dengesini bu sistem doğrultusunda düzenler. Para birimi, yerel ekonomide günlük alışverişten kamu ödemelerine kadar her alanda geçerli yasal ödeme aracı olarak kullanılır. REKLAM Turizm gelirlerinin yüksek olduğu Barbados'ta, Amerikan Doları da birçok yerde kabul görse de resmî işlemlerde ve yerel kurumlarda yalnızca Barbados Doları kullanılmaktadır. Banknot ve madeni paraların tasarımlarında ülkenin kültürel sembolleri, ulusal figürleri ve tarihî yapıları yer alır. Bu özellikleriyle Barbados Doları, ülkenin ekonomik kimliğini ve kültürel bağımsızlığını yansıtan önemli bir araç olarak işlev görür.

BARBADOS PLAKA KODU Barbados’ta araç plaka sistemi, ülkenin küçük ve merkezi yapısına uygun olarak sade ve işlevsel bir düzende uygulanır. Plakalarda doğrudan bir ülke kodu ya da uluslararası tanımlayıcı yer almasa da, sistem içinde kullanılan harf grupları ve renk şemaları, aracın türünü ve kullanım amacını belirlemek üzere özel olarak düzenlenmiştir. Plakalar beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlarla hazırlanır, ancak plakanın başındaki harf kodu taşıtın sınıfını belirtir. “B” harfi özel araçlar için kullanılırken, “Z” taksileri, “H” kiralık araçları, “MP” ise resmi devlet araçlarını temsil eder. Ticari araçlarda ise kırmızı zemin üzerine beyaz karakterler kullanılır. Barbados’ta plaka numaraları, taşıt tescil sistemi kapsamında Merkezi Taşıt Sicil Kurumu tarafından atanır ve her araç için benzersiz bir numara oluşturulur. Diplomatik taşıtlar, uluslararası kuruluşlara ait araçlar ve güvenlik güçlerine ait araçlar için ise özel plaka düzenlemeleri bulunur ve bu plakalarda mavi ya da yeşil zemin gibi farklı renk kodları kullanılabilir.

REKLAM Plakaların sol veya üst kısmında ülke ismi ya da bayrak sembolü bulunmaz; bu durum Barbados’un yerel plaka sistemini, diğer Karayip ülkeleriyle görsel olarak benzer ama içerik olarak farklı bir konuma yerleştirir. Trafik denetimleri ve araç kayıt kontrolleri, bu plaka yapısı üzerinden gerçekleştirilir. Sistemin sade yapısı, ülkede araç sınıflandırmasını ve plaka tanımını kolaylaştırmakta; hem yerel trafik otoriteleri hem de güvenlik birimleri tarafından etkin biçimde takip edilmesini sağlamaktadır. BARBADOS HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Barbados’un internet üzerindeki resmî alan adı uzantısı “.bb” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), Barbados’a ait dijital varlıkların kimliğini oluşturur. “.bb” uzantısı, ülke içinde faaliyet gösteren kamu kurumları, özel şirketler, eğitim kuruluşları ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Alan adı tahsis işlemleri, Barbados Telekomünikasyon Kurumu (Telecommunications Unit) tarafından yürütülmekte olup, başvuru sahiplerinden Barbados’taki yerleşiklik şartı veya yerel bağlantı kanıtı talep edilir. Bu koşullar, “.bb” uzantısının yalnızca gerçek anlamda Barbados ile ilişkili kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılmasını güvence altına alır. Resmî devlet sitelerinde “gov.bb”, eğitim kurumlarında ise “edu.bb” alt alan adları tercih edilir. Şirketler ise ticari faaliyetlerini dijital ortamda tanımlarken “com.bb” uzantısını kullanabilir. “.bb” alan adı uzantısı, Barbados’un dijital kimliğini küresel ağda görünür kılarken, yerli kullanıcılar için de güvenli, tanınabilir ve coğrafi olarak bağlayıcı bir internet ortamı sunar.

Bu uzantının kullanımı, ülkenin bilişim altyapısının gelişmesine katkı sağlarken; yerli markaların ulusal düzeyde korunmasına, dijital içeriklerin yerelleştirilmesine ve çevrim içi güvenliğin artırılmasına da katkı verir. Arama motorlarında yerel öncelik tanınması, “.bb” uzantısına sahip sitelerin Barbados merkezli hedef kitlelere daha etkili ulaşmasını sağlar.