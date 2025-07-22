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        Haberler Bilgi Yaşam Barajlardaki doluluk oranları düşüşte! İSKİ verileri ile 22 Temmuz’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        Barajlardaki doluluk oranları düşüşte! İSKİ verileri ile 22 Temmuz'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla büyükşehirlerde barajlarda sular azalıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları yaz aylarının sıcak günlerinde nasıl bir seyir izlediğini ortaya koydu. Peki İSKİ verileri ile 22 Temmuz'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:31
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını günlük olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Barajlardaki doluluk oranı su seviyesi İSKİ tarafından açıklandı. Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer barajların doluluk oranları merak konusu oldu. İşte baraj doluluk oranında güncel veriler

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 TEMMUZ 2025

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 57,07 olarak ölçüldü.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı yüzde 59,52

          Darlık Barajı yüzde 66,33

          Elmalı Barajı yüzde 73,1

          Terkos Barajı yüzde 60,49

        • 4

          Alibey Barajı yüzde 40,93

          Büyükçekmece Barajı yüzde 54,31

          Sazlıdere Barajı yüzde 46,05

          Istrancalar Barajı yüzde 30,62

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