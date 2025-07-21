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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 21 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 21 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı

        İstanbul'daki baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalması veya artmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi değişiyor. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar gibi kente su sağlayan barajların günlük doluluk oranları, İSKİ tarafından güncelleniyor. Peki, 21 Temmuz İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:10
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Yağışlar baraj seviyesini yükseltirken kuraklık barajların su seviyesini aşağıya çekiyor. İşte baraj doluluk oranında son durum

        • 2

          20 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı 21 Temmuz bugün yüzde 57,48 olarak kaydedildi.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı yüzde 60,08

          Darlık Barajı yüzde 66,74

          Elmalı Barajı yüzde 73,48

        • 3

          Terkos Barajı yüzde 60,84

          Alibey Barajı yüzde 41,24

          Büyükçekmece Barajı yüzde 54,66

          Sazlıdere Barajı yüzde 46,11

          Istrancalar Barajı yüzde 30,47

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