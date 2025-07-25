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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına indi! 25 Temmuz baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına indi! 25 Temmuz baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına indi. Son günlerde kentte hava sıcaklığının artması ve yoğun nem nedeniyle, barajlarda su seviyesi azaldı. İSKİ günlük veriler ile barajlardaki su seviyesini ve barajlardaki son durumu yayınlıyor. İşte, İSKİ 25 Temmuz İstanbul barajları doluluk oranı ve ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:50
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ güncel verileri 28 Haziran 2025 belli oldu. Haziran ayında yüzde 69’a kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre güncel tablo belli oldu. İşte baraj doluluk oranı verileri

        • 2

          25 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İşte 25 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 55,78 olarak ölçüldü.

          Ömerli Barajı: %57,41

          Darlık Barajı: %65,7

          Elmalı Barajı: %72,1

          Terkos Barajı: %59,26

          Alibey Barajı: %39,41

          Büyükçekmece Barajı: %53,59

        • 3

          Sazlıdere Barajı: %45,45

          Istrancalar Barajı: %31,24

          Kazandere Barajı: %48,92

          Pabuçdere Barajı: %50,37

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