Baraj doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına indi! 25 Temmuz baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ güncel verileri 28 Haziran 2025 belli oldu. Haziran ayında yüzde 69’a kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre güncel tablo belli oldu. İşte baraj doluluk oranı verileri