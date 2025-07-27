Baraj doluluk oranı 27 Temmuz 2025: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı 27 Temmuz Pazar yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 55 seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul baraj doluluk oranı 27 Temmuz Pazar günü yani bugün özellikle yapılan sıcak hava uyarısı sonrası Megakent'te yaşayanlar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 27 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI 27 TEMMUZ 2025
İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %54.89 olarak ölçüldü.
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 58,88
Darlık 66,06
Elmalı 72,79
Terkos 60,13
Alibey 40,4
Küçükçekmece 54,13
Sazlıdere 45,87
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