Baraj doluluk oranı 20 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

İstanbul'da artan yağışlar baraj doluluk oranını olumlu anlamda etkiledi. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2025 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 20 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...