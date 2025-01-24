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        Haberler Magazin Banu Alkan, iyileştiğini böyle duyurdu - Magazin haberleri

        Banu Alkan, iyileştiğini böyle duyurdu

        Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Alkan, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak iyileştiğinin mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:49
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          Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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          Sosyal medyada, Banu Alkan’ın beyin kanaması geçirdiğine dair söylentiler yayılmıştı ancak bu bilgi doğru değildi.

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          Banu Alkan, tansiyon ve kandaki şeker oranının yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Yüksek tansiyon ve şeker oranı kontrol altına alınarak Alkan’ın sağlık durumu stabil hale getirildi.

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          Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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