Banu Alkan, iyileştiğini böyle duyurdu
Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Alkan, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak iyileştiğinin mesajını verdi
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Kronik tansiyon ve diyabet hastası olan Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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Sosyal medyada, Banu Alkan’ın beyin kanaması geçirdiğine dair söylentiler yayılmıştı ancak bu bilgi doğru değildi.
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Banu Alkan, tansiyon ve kandaki şeker oranının yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Yüksek tansiyon ve şeker oranı kontrol altına alınarak Alkan’ın sağlık durumu stabil hale getirildi.
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Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.