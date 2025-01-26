Banu Alkan, büyük bir tehlike atlattığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Banu Alkan'ın rahatsızlığının, yapılan kontrollerinde kronik tansiyon ve diyabet hastalığıyla ilgili olduğu anlaşıldı.

Son kontrollerinde sonuçların, temiz çıktığını açıklayan Banu Alkan, sağlık durumu hakkında; "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şeker, 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim" dedi.