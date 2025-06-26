Bangladeş telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Bangladeş'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BANGLADEŞ TELEFON KODU

Bangladeş’in uluslararası telefon kodu +880 şeklindedir ve bu kod, ülke dışından yapılan tüm telefon aramalarında kullanılması gereken resmî tanımlayıcıdır. Arama işlemi yapılırken önce arama yapılan ülkenin çıkış kodu (örneğin Türkiye’den aranıyorsa 00 ya da +), ardından 880 kodu tuşlanır ve daha sonra Bangladeş içindeki yerel telefon numarası çevrilir. Ülke içinde yapılan aramalarda bu kod kullanılmaz; sadece yerel alan kodu ve telefon numarası yeterlidir.

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Bangladeş’te kullanılan sabit hatlar ve cep telefonu numaraları 10 hanelidir ve mobil operatörlere göre farklı rakamlarla başlar. Örneğin, cep telefonu numaraları çoğunlukla “1” ile başlarken, ardından gelen ikinci rakam operatörü tanımlar. Sabit hatlar ise bölgesel alan kodlarıyla tanımlanır ve şehir bazında farklılık gösterir. Örnek olarak, başkent Dakka için alan kodu 2’dir ve uluslararası bir arama yapılmak istenirse numara +880 2 xxx xxxx şeklinde çevrilir.

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Mobil hatlar için ise örnek format +880 1x xxx xxxx olur. Bangladeş’in telefon altyapısı, ülke genelinde gelişim göstermektedir ve özellikle mobil iletişim, kırsal bölgelerde bile yaygın şekilde kullanılmaktadır. Telefon kodu sistemi, ülkedeki iletişimin düzenli yürütülmesi, aramaların doğru yönlendirilmesi ve uluslararası bağlantıların güvenli şekilde kurulması açısından büyük önem taşır.

BANGLADEŞ PARA BİRİMİ Bangladeş’in resmî para birimi Takadır ve uluslararası kodu BDT olarak tanımlanır. 1 Taka, 100 paisa’ya bölünse de günümüzde paisa birimi neredeyse tamamen tedavülden kalkmış durumdadır ve günlük işlemlerde yalnızca Taka kullanılır. Bangladeş Merkez Bankası tarafından basımı ve dağıtımı sağlanan bu para birimi, ülkedeki tüm ticari, resmî ve bireysel işlemlerde geçerli yasal ödeme aracıdır. Banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1000 Taka şeklinde basılırken, madeni paralar daha düşük miktarlarda tedavülde kalmıştır. Para biriminin üzerinde Bangladeş’in ulusal sembolleri, kültürel mirasını yansıtan figürler ve devlet adamlarının portreleri yer alır. Taka, yerel piyasada geniş çapta kullanılmakla birlikte, döviz işlemlerinde özellikle Amerikan Doları, Euro ve Hint Rupisi karşısındaki değeri dikkatle takip edilir. Enflasyon, ithalat ve ihracat dengesi gibi ekonomik göstergeler Taka'nın değerinde doğrudan etkili olur. REKLAM Bangladeş ekonomisinin büyük ölçüde tekstil, tarım ve dış işçi havalelerine dayalı olması, para biriminin istikrarını küresel ekonomik dalgalanmalara duyarlı hale getirir. Yine de Taka, ülke içindeki tüm ödeme sistemlerinde kullanılmakta ve dijital bankacılık uygulamalarıyla da uyumlu olarak işlem görmektedir. Özellikle mobil ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı Bangladeş’te, Taka hem fiziksel hem de dijital ortamda aktif olarak kullanılan bir değişim aracıdır.

BANGLADEŞ PLAKA KODU Bangladeş’te araç plaka sistemi, ülkenin ulaşım ve trafik düzenlemesini sağlamak amacıyla bölge temelli olarak yapılandırılmıştır ve her plaka, aracın kayıtlı olduğu şehre göre değişen yerel tanımlayıcılarla başlar. Plakalarda üst kısımda Bengal alfabesiyle yazılmış şehir ismi yer alırken, altında İngilizce karakterlerle aynı bilginin karşılığı bulunur. Plaka numaraları siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlarla düzenlenmiş olup, taşıtın türüne ve kullanım amacına göre farklı formatlar da kullanılabilir. Başkent Dakka’da kaydedilen araçların plakalarında “DHAKA” ifadesi yer alırken, diğer büyük şehirlerde Chittagong, Khulna ya da Rajshahi gibi bölgesel isimler görülür. Plakanın orta kısmında taşıt türünü gösteren bir kod, altında ise araç numarası yer alır. Kamu araçları, özel taşıtlar, ticari araçlar, polis ve diplomatik araçlar farklı renklere ve işaretlere sahiptir. REKLAM Diplomatik plakalar kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile tanımlanır. Trafik denetim sistemleri ve plaka tanıma kameraları, bu plaka yapısı üzerinden işlem yapar. Bangladeş’te kullanılan bu yapı, hem yerel yönetimlere kayıtlı araçların kolayca takip edilmesini sağlar hem de ülke genelinde trafik düzeninin sağlıklı işlemesine katkıda bulunur. Her araç için benzersiz olan bu plakalar, resmi kayıt sistemine entegre edilerek motorlu taşıtların kimlik bilgisini oluşturur ve hukuki geçerlilik taşır.

BANGLADEŞ HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bangladeş’in internet üzerindeki resmî alan adı uzantısı “.bd” şeklindedir ve bu uzantı, ülkenin dijital kimliğini temsil eden ülke kodu üst düzey alan adıdır (ccTLD – country code top-level domain). “.bd” uzantısı, Bangladeş’e ait kamu kurumları, eğitim kuruluşları, ticari işletmeler ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanılır ve ülkeye özgü çevrim içi içeriklerin ulusal çerçevede tanımlanmasını sağlar. Alan adının yönetimi, Bangladeş Telekomünikasyon Şirketi Limited (BTCL) tarafından yürütülmekte olup, kayıt işlemleri belirli başvuru şartlarına ve teknik kurallara tabidir. Devlet kurumları için “gov.bd”, eğitim kurumları için “edu.bd”, ticari yapılar için ise “com.bd” uzantılı alt alan adları kullanılır. Bu yapı, hem dijital içeriklerin güvenli şekilde yönetilmesini sağlar hem de ülke içindeki kurumların internet üzerinde açık bir kimliğe sahip olmasına imkân tanır. Bangladeş merkezli şirketler ve kuruluşlar, marka güvenilirliğini artırmak amacıyla yerel uzantıyı tercih ederek internet kullanıcılarına güven veren bir profil çizer.

Ayrıca “.bd” uzantısı, Bangladeş’e ait dijital verilerin yerel sunucularda barındırılmasını teşvik ederek, internet altyapısının ulusal ölçekte güçlendirilmesine katkı sağlar. Arama motorları da bu uzantıya sahip siteleri yerel aramalarda daha üst sıralarda listeleyerek görünürlüğü artırır. Bu sayede “.bd”, Bangladeş’in dijital dünyadaki yerini netleştiren ve internet kullanıcılarını doğru kaynaklara yönlendiren temel bir tanımlayıcı olarak işlev görür.