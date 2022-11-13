Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Bandırmaspor, Manisa FK karşısında aldığı galibiyetle 8 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Dembele’nin baskısı sonrası Muhammet Taha Şahin’in kalecisi Ömer Kahveci’ye gönderdiği hatalı geri pası ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Mehmet Özcan’ın pasıyla hareketlenen Kerim Avcı ceza sahasının dışından sert vuruşunu kaleci Ömer ayaklarıyla çeldi. Sedat önünde kalan topu müsait durumdaki Levent’e çıkardı. Levent’in vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
28. dakikada Burak’ın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Batuhan Kör’ün yerden çevirdiği topla buluşan Adem Büyük müsait pozisyonda topu dışarı attı.
32. dakikada Kerim Avcı’nın pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Dembele’nin sert vuruşunda top üstten auta gitti.
42. dakikada Nizamettin Çalışkan kazanılan serbest vuruşu yaklaşık 35 metreden direkt kaleye vurdu. Kaleci Gelios’un müdahalesiyle top direğe çarptı.
66. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Avcı kaleye gönderdiği topu Ömer Kahveci kurtardı.
71. dakikada Manisa FK oyuncusu Mehmet Uysal'ın topuk pasıyla Gakpa’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
77. dakikada sağ kanattan Mehmet Özcan’ın ceza sahasına attığı topa levent ayçiçeği kafa atışıyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1)
89. dakikada Kerim Avcı'nın kulladığı penaltı atışında kaleci Ömer topu çelmeyi başardı.
Stat: Bandırma 17
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Murat Şener x, Bersan Duran x, Volkan Okur
BÇ Bandırmaspor: Gelios xx, Fatih Kurucuk xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx Sedat Şahintürk xx (Isaac dk. 64 x), Kerim Avcı xx, Koutroumpis xx, Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 46 x), Dembele xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Camara dk. 90+6 ?), Mehmet Özcan
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Nizamettin Çalışkan xx, Batuhan Kör xx (Ba dk. 90+6 ?), Mehmet Uysal xx (Prib dk. 61 xx), Stark xx, Bural Altıparmak xx (Gakpa dk. 61 x), Muhammet Taha Şahin xx, Ayberk Karapo xx, David Domgjonas xx (Selim Ilgaz 84 dk. x), Çağrı Giritlioğlu xx, Adem Büyük xx
Goller: Muhammet Taha Şahin (dk. 4 k.k.), Levent Ayçiçek (dk. 77) (Bandırmaspor), Gakpa (dk. 71) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Kerim Avcı, Dembele (Bandırmaspor), Taha Şahin, Karapo, Domjonas (Manisa FK)
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