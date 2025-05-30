Bandırmaspor'dan hakem tepkisi!

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük'e uzatmalarda 3-1 yenildikleri maçın hakemine tepki gösterdi.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında konuşan Gürsel, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mücadele ederek buralara zor geldiklerini dile getiren Gürsel, "Oyuncularımızı kutluyorum. Çok sert bir sezon geçti, play-off mücadeleleri de öyle. Bugün çok kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Seneler önce de bunu yaşadık ama bir türlü finallerde bazı şeyleri aşamıyoruz." diye konuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini ama ikinci devrenin başında yedikleri golün ardından istedikleri oyunu sergileyemediklerini aktaran Gürsel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakem Yasin Kol maçın daha ilk dakikasından başlayarak o kadar çok faul yarattı ki sonunda bir faulden ikinci golü kalemizde gördük. Geliyoruz geliyoruz finalde takılıyoruz. Böyle olunca da insan her şeyden soğuyor. 43 maç oldu ama finale geldiğimizde bir şeyler değişiyor, bunu bir türlü çözemedik. Yapacak bir şey de yok, artık önümüze bakacağız, üzgünüz böyle olmasını istemezdik. Çok başarmak istiyorduk ama olmadı. Artık kafamızı toparlayıp önümüze bakacağız, kendimiz hakkında da nasıl yapacağız bundan sonraki süreçte değerlendirmemiz lazım. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, güzel bir sezon geçirdiler, taçlandırmak isterdik ama olmadı. Kupayı taraftarımız önünde kaldırmayı çok istiyorduk ama olmadı, onlara da teşekkür ediyoruz buraya kadar gelip bizi desteklediler."