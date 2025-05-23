Bandırmaspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi Bandırmaspor oldu. 1. Lig play-off 2. turunda Bandırmaspor, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Boluspor'u evinde de 1-0 mağlup ederek adını play-off finaline yazdırdı.

Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Marco Paixao kaydetti.

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Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

F.KARAGÜMRÜK-BANDIRMASPOR FİNALİ 29 MAYIS'TA

Kritik karşılaşma 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Kocaelispor ile Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım bu maçla birlikte belli olacak.

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Stat: Bandırma 17 Eylül Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 84 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 57 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Sitoe (Dk. 72 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Beşibek, Mulumba, Diony (Dk. 73 Paixao) Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Oğuz Kaan Güçtekin), Liço (Dk. 46. Babakar), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Iskandarlı), Balburdia Gol: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor) Sarı kartlar: Dk. 10 İshak Karaoğul, Dk. 13 Balburdia, Dk. 17 Liço, Dk. 23 Onur Ulaş (Geosis Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)