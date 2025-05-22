Bandırmagücü Spor Kulübü yarı finalde
Bandırmagücü Spor Kulübü ve Bornova Genç Yıldızlar Spor'un karşı karşıya geldiği TFF Kadınlar 3. Ligi Play Off Çeyrek Finali'nde kazanan taraf Bandırmagücü Spor Kulübü oldu
beIN SPORTS’un amatör futbolun gelişimine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde yer alan Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor, 2024-2025 TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off Çeyrek Finali’nde 20 Mayıs Salı Soma Atatük Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı. Seri penaltılara giden kritik mücadele 5-4’lük Bandırmagücü Spor Kulübü’nün galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Bandırma ekibi adını yarı finale yazdırdı.