Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler?
Bandırma Füze Kulübü 8 Şubat akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu; Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alınan film, Ömer Faruk Sorak tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Bandırma Füze Kulübü filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Bandırma Füze Kulübü beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2022 yılında vizyona giren film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Peki, "Bandırma Füze Kulübü konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Bandırma Füze Kulübü konusu ve oyuncuları....
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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bandırma Füze Kulübü kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu alıyor.
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FİLMİN İLHAM KAYNAĞI NEDİR?
1950’li yıllarda ABD ile SSCB başta olmak üzere pek çok ülkede, uzaya roket atma yarışı vardı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik’le uzaya roket gönderdi. Sputnik’ten ilham alan Bandırma’da yaşayan liseli gençler ise destekleri olmadan uzaya roket gönderebilmek için “Bandırma Füze Kulübü”nü kurmuşlardı.
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GERÇEK BİR HİKAYEYE DAYANIYOR MU?
Filmin tanıtım bülteninde, “Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat ve kısıtlı imkanlara rağmen, dünyanın bir ucu NASA’da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.” yazıyor.
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BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başrollerinden olan Leyla rolünü Aşk 101 dizisiyle popülerleşen Alina Boz oynuyor.
Son olarak ise Çukur dizisiyle daha çok tanınmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil adlı oyuncu bu filmde Kırnatacı Necati karakterini oynuyor. Bu rolünde, liseli gençler füze fırlatsın diye çok çabalayan bir karaktere bürünüyor.
FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay'ın yazdığı bu film 2022 yılında vizyona girdi. Filmin uzunluğu ise 1 saat 52 dakikadır.