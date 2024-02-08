BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinden olan Leyla rolünü Aşk 101 dizisiyle popülerleşen Alina Boz oynuyor.

Son olarak ise Çukur dizisiyle daha çok tanınmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil adlı oyuncu bu filmde Kırnatacı Necati karakterini oynuyor. Bu rolünde, liseli gençler füze fırlatsın diye çok çabalayan bir karaktere bürünüyor.

FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay'ın yazdığı bu film 2022 yılında vizyona girdi. Filmin uzunluğu ise 1 saat 52 dakikadır.