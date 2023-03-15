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Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bandırma'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 15.03.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bandırma'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Erdi Ü. (33) idaresindeki 10 ABV 788 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun Akçaova Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Hüseyin K. (45) yönetimindeki 17 YN 400 plakalı kamyonla çarpıştı.

Daha sonra aynı yönde seyreden Muhsin K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü de Erdi Ü'nün aracından yola düşen motor bloğuna çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, Erdi Ü'nün aracındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Erdi Ü. ile kamyon sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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