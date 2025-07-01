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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bandırma'da fabrikada akıma kapılan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Bandırma'da fabrikada akıma kapılan kadın öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki Betül Dilek, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 03:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 03:42
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        Fabrikada akıma kapılan kadın öldü
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        Olay, öğle saatlerinde Bandırma'ya bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek (44), iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı. Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bandırma
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