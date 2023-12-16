İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.

İstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.

Fakat İstanbul’da yağışlar tahmini %90 oranında yağmur şeklinde iniyor. Şehrin iç kesimlerinde ve sıcaklığın daha düşük olacağı nispeten yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar görebiliriz. Belki de çoğumuzun aradığı beyaz örtüyü İstanbul’da bu hafta sonu göremiyoruz. Yine de kışın ilerleyen dönemleri yağışların ve sıcaklıkların uygun olması ile İstanbul’da lapa lapa kar haberi verebiliriz. Bu hafta sonu kar yağışını Trakya, Batı Karadeniz, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli yüksekleri biriktirecek görünüyor.

Bu durum hafta sonu Marmara’da yolculuk yapacak olanları yakından ilgilendiriyor, bir yıldır kar görmediğimiz Marmara otoyolları beyazlayacak. Yollara ancak kış lastiği olan ve hazırlıklı bir araçla çıkmakta yarar var.