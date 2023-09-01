'Balina Vadisi'nde 400'den fazla deniz canlısı fosili bulunuyor
Mısır'ın Feyyum kentinin etrafındaki çöllerde 400'den fazla deniz canlısının fosili ve dünyanın en iyi balina fosilleri bulunuyor
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Mısır'da Akdeniz kıyısından yaklaşık 300 kilometre güneyde yer alan Feyyum kentinin etrafındaki çöllerde 'dünyanın en iyi balina fosilleri' bulunuyor.
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Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedilen bölge, Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendiriliyor.
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Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandı.
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2005 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen alan, 'dünyanın en iyi balina fosillerinin bulunduğu bölge' olarak kabul ediliyor.
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