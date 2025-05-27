Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Balıklıgöl’ün hikâyesi dijital sanatla canlandı

        Balıklıgöl’ün hikâyesi dijital sanatla canlandı

        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Balıklıgöl'de yer alan Rızvaniye Medresesi'nin duvarına yansıtılan "Işıkla Ateş Arasında" mapping gösterisi yerli halkın yanı sıra şehre gelen turistlerden de yoğun ilgi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıklıgöl'ün hikâyesi dijital sanatla canlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa, kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Festival kapsamında Balıklıgöl’deki Rızvaniye Medresesi’nde gerçekleştirilen “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi şehirde görsel bir şölen sunuyor.

        Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu çalışmada; Balıklıgöl efsanesi, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlanarak ateş, su, dua ve zaman kavramlarını ebru desenleri akışında yansıtıyor.

        Sanatçı Hakan Yılmaz’ın, “Hz. İbrahim’in devasa bir ateşin içine düşeceği anda ateşin suya, içindeki odunların da balığa dönüştüğü” hikâyeden ilham aldığı eser, bir ışık gösterisinin ötesinde, ateşin suya dönüştüğü, inancın taşa kazındığı bir hafızayı yeniden okuyor.

        REKLAM

        IŞIK DANSININ ARKASINDA YATAN KADİM HİKÂYE

        Küratör İsmail Erdoğan, dijital sergiye inanılmaz bir ilgi olduğunu belirterek, “Hz. İbrahim ve Balıklıgöl’ün hikayesi anlatıyoruz. Tabii ki Balıklıgöl’ün hikâyesini Balıklıgöl’de anlatmak en doğrusu olurdu. Rızvaniye Medresesi’nin duvarını belirledik çünkü duvardaki kemerler bize güzel bir hareket imkânı tanıyordu.

        Hikâye belliydi ama onu nasıl aktaracağız noktasında; soyutla da biraz harmanlayarak dijitalin imkanlarını kullandık. Hz. İbrahim’in Allah’ı arayarak bulduğu o sahneyle başladık. Sonrasında ateşe atılma hikâyesi, ateşin onu yakmaması… Ateşle ışık arasındaki bu hikâyede ışığın ateşe galip gelmesini anlatıyoruz. İnsanlar, nurun hakim olduğunu, ateşin Hz. İbrahim’i yakmayarak Balıklıgöl’ün ortaya çıktığını görüyorlar” diye konuştu.

        “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisinden çok etkilendiklerini söyleyen sanatseverler, dijital eserin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında şehre gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıklıgöl’ün hikâyesi
        #dijital sanat
        #Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Habertürk Anasayfa