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        Haberler Gündem Güncel 3 ilde orman yangını | Son dakika haberleri

        3 ilde orman yangını

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:27
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        3 ilde orman yangını
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz​​​​​​​ ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla yangına müdahale ediyor.

        MANİSA VE UŞAK'TA YANGIN

        Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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