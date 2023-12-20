Balıkesir'de korkutan deprem! İşte 20 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 07:21'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık Çarşamba günü Balıkesir Altıeylül deprem oldu. İşte 20 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI!
“Marmara’da deprem olmak zorunda” diyen Prof. Dr. Görür, “Bu ülkenin bilim insanları olarak Marmara'da 14 sene bütün uluslararası gemilerle, Fransız, İtalyan ve 2 Türk gemisiyle yapılan bütün araştırmaların Türk tarafının başkanı olarak söylüyorum Marmara tehdit altında, Marmara'da deprem olmak zorunda. Ne kadar gecikirse daha ağır geliyor demektir. Daha fazla hallaç pamuğu gibi atacak demektir. Deprem olacak” ifadelerini kullandı.
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"MARMARA'DAKİ SİSTEM GERİLİM BİRİKTİRİYOR"
Naci Görür, "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle." ifadelerini kullandı.
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BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
Balıkesir Altıeylül'de saat 07:21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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