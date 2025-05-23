Balıkesir'de genç kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarına Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisinde bulunan sitenin 1'nci katında meydana geldi.

İddiaya göre evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İnci (26) ile kız arkadaşı iddia edilen Dilruba Elif Çetin (23), henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Burak İ, eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

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BIÇAKLANAN GENÇ KADIN, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı.

Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.