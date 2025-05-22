Balıkesir'de 3 katlı binada yangın: 1 ölü

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

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Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. AA'nın haberine göre; yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.