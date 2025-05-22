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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de 3 katlı binada yangın: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de 3 katlı binada yangın: 1 ölü

        Balıkesir'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken yanan binada bir köpeğin de öldüğü belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 01:15
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        Balıkesir'de 3 katlı binada yangın: 1 ölü
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. AA'nın haberine göre; yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi. Uzun'un cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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        #Balıkesir
        #haberler
        #Son dakika haberler
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