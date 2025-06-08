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        Haberler Gündem Güncel Balık tutarken akıntıya kapıldı! | Son dakika haberleri

        Balık tutarken akıntıya kapıldı!

        Antalya'da bayram ziyareti için kente gelen 4 çocuk babası Muhammet Gültekin, balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:00
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        Balık tutarken akıntıya kapıldı!
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        Antalya'nın Serik ilçesine bayram tatilinde akrabalarını ziyarete gelen 4 çocuk babası Muhammet Gültekin (37) balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi, Köprüçayı Irmağı kenarındaki Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi.

        Bayram tatili için Adana'dan Antalya'daki akrabalarını ziyaret gelen Muhammet Gültekin (37), piknik yapmak için Köprüçayı Irmağı'na geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

        Balık avlamak amacıyla kayalıklara çıkan Gültekin, serpme ağı ırmağa attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Gültekin'i fark eden akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Jandarma su altı arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Ekipler sudaki aramalar sonucunda Gültekin'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Muhammet Gültekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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