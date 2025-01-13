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        Haberler Magazin 'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi ile engelli bireyleri sanatla buluşturdu

        'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi ile engelli bireyleri sanatla buluşturdu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün hassasiyetle sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiği anlayışının benimsendiği etkinlik özel gereksinimli bireyler ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:41
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        Engelli bireyler sanatla buluştu
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        Önceki senelerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Sesli Betimleme Derneği’nin 'Fındıkkıran' ve 'Üç Silahşörler' bale gösterileri ile gerçekleşen proje bu kez de 'Bale Dünyası' adlı gösteri ile sunuldu. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenen 'Bale Dünyası' Sesli Betimleme Gösterisi, engelli bireylerin sanatla buluşmasını sağlamak, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Gösteri, yalnızca görme engelli bireyler için değil; işitme ve bedensel engelli bireylerin de sanatla buluşmasına olanak tanıyacak şekilde planlandı.

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        Etkinlikte, Kadıköy Süreyya Operası, tamamen erişilebilir bir salon olarak, tüm katılımcıların rahatça izleyebileceği ve keyif alabileceği bir ortam sundu. Görme engelli izleyiciler için sesli betimleme teknolojisi kullanılarak ve kulaklıklar aracılığıyla sahnedeki hareketler, mimikler ve atmosferin detayları Emine Kolivar’ın sesli anlatımıyla aktarıldı.

        Eserin diyalog bölümleri, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen tarafından gönüllü olarak işaret diliyle tercüme edildi. Gösteri öncesinde, fuayede düzenlenen özel etkinlikte katılımcılar, kostümleri inceleyerek bale dünyasıyla daha yakından tanışma imkânı buldular.

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        Bale Dünyası adlı baleyi tanıtıcı etkinlik bale dersinden bir kesit ve sonrasında XIV. Louis döneminin canlanmasıyla başladı. Fındıkkıran (Drosselmayer, Colombine), Uyuyan Güzel (Çizmeli Kedi ve Beyaz Kedi), İDOB Çocuk Balesinden küçük balerinlerin dans ettiği Kuğu Gölü eserinden ( 4 Küçük Kuğu), Le Corsaire Pas De Deux, Giselle ( 6 Arkadaş), Kuğunun Ölümü, Uyuyan Güzel (Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt), Don Kişot Pas De Deux ve Karagöz - Hacivat gibi balenin en klasik ve bilinen eserlerinden bölümler bu interaktif oyunda yer aldı. Deniz Özaydın tarafından hazırlanan oyunun çocuk balesi koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk ve Deniz Özaydın imzalı. Oyunun anlatıcısı Mert Aksu, bale öğretmeni ise Tunca Bakan.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Sesli Betimleme Derneği’nin ortak çalışmasına özel olarak Fındıklı Rotary Kulübü katkılarını sundu. Etkinlik yalnızca görme engelli bireyler için değil, işitme ve bedensel engelli bireyler için de kapsayıcı bir deneyim sunarak sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirme yolunda önem taşıyor.

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        #Bale Dünyası Sesli Betimleme Gösterisi

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