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        Haberler Kültür-Sanat Baksı Müzesi’nde sanat ve düşünce buluşması

        Baksı Müzesi’nde sanat ve düşünce buluşması

        Baksı Müzesi 11-12 Haziran tarihlerinde, sanatçı Seçkin Pirim'in "Zamanlı Zamansız" başlıklı kişisel sergisi ile "Akarsu Üstünde Konuşmalar" söyleşi dizisinin ikinci edisyonuna ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:15
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        Baksı Müzesi'nde sanat ve düşünce buluşması
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        Bayburt’un derin coğrafyasında yükselen Baksı Müzesi, 11-12 Haziran tarihlerinde sanat ve düşünce dünyasını bir araya getiren iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor: Sanatçı Seçkin Pirim’in “Zamanlı Zamansız” başlıklı kişisel sergisi ile “Akarsu Üstünde Konuşmalar” söyleşi dizisinin ikinci edisyonu sanatseverlerle buluşuyor.

        ZAMANA DOKUNAN HEYKELLER: ZAMANLI ZAMANSIZ

        Heykel sanatının özgün isimlerinden Seçkin Pirim’in son dönem çalışmalarını bir araya getiren “Zamanlı Zamansız” sergisi, izleyiciyi sanatçının içsel dünyasında zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

        Pirim’in heykelleri zamanla temasa geçen, kimi zaman ondan uzaklaşan, kimi zaman da içinde kaybolan formlarıyla sessiz ama güçlü bir anlatı sunuyor.

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        Sanatçının ifadesiyle sergi, hem geçmişe hem geleceğe bakan bir retrospektif niteliği taşıyor: “Her şeyin İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli döndüğü bir sanat ortamında, Baksı’nın üstlendiği rol çok kıymetli. Bu sergi için beni en iyi anlatan işleri seçmeye özen gösterdim.”

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        ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDE DÜŞÜNSEL BİR YOLCULUK: AKARSU ÜSTÜNDE KONUŞMALAR

        Baksı Müzesi’nde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise farklı disiplinlerden yaratıcı isimleri bir araya getiren söyleşi dizisi “Akarsu Üstünde Konuşmalar.”

        Bu yıl “Gençler Hangi Vadide Yol Alıyor?” başlığıyla düzenlenecek olan etkinlikte sanat, mimarlık, medya ve düşünce dünyasından isimler buluşacak.

        Söyleşide gençliğin sanat alanındaki yönelimleri, kültürel ve sosyal değişimlerle birlikte ele alınacak.

        Baskı Müzesi kurucusu ve projenin tasarımcısı Prof. Hüsamettin Koçan etkinlik hakkında şöyle diyor:

        “Akarsu Üzerinde Konuşmalar, geçmişin, bugünün ve geleceğin kesişim noktasında hayat bulan bir deneyimdir. Nehrin akışı gibi sürekli değişen ve çoğalan fikirlerin özgürce dile getirildiği bu etkinlik, sıradan tartışma alanlarını terk ederek doğanın kalbinde yeni bir platform yaratıyor. Çoruh Nehri’ni sanatsal bir akışa dönüştürüyor. Bu bir coğrafyanın yaratıcılığı kışkırtan imkanları kullanması açısından son derece etkilidir.”

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        Moderatörlüğünü Jülide Ateş’in üstlendiği söyleşiler iki oturumda gerçekleşecek.

        İlk oturumun konuşmacıları:

        Candan Yıldız, Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal Bingöl, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Kerem Piker

        İkinci oturumun konukları:

        Seçkin Pirim, Bahadır Özgür, Mensur Akgün, Seray Şahinler Demir

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        #Baksı Müzesi
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