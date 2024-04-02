Yeni trend: Urban Jungle
Urban Jungle olarak adlandırılan yaşam trendi son birkaç yıldır iyice kök salmaya başladı. Sosyal medya platformlarında, ormana dönüştürülmüş apartman daireleriyle ilgili pek çok paylaşım bulabilirsiniz.
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Az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinin kullanımı kolaydır. Evinize küçük ağaçlar koymak, evinizi yeşillendirmek hem ruh halinizi düzeltecek hem de yaşama sevincinizi artıracaktır. Diğer olumlu etkileri de aşağıda listeliyoruz.
* Birkaç iç mekan bitkisi, odalarınızı aydınlatan güzel dekorasyonlardır.
* İç mekan bitkileri, her zaman temiz hava sağladıkları ve CO2 seviyelerini düşürdükleri için dairelerinizdeki atmosferi iyileştirir. Bu da genel refahınızı artırır.
* Aloe vera gibi bazı bitkiler doğal ilaçlardır ve kişisel ilaç repertuarınıza faydalı eklemeler olabilir.
* Bitkiler stresi ve kan basıncını azaltır. Yeşil rengin sakinleştirici etkileri vardır.
* İç mekan bitkileri, iyileştirilmiş hava kalitesi sayesinde dinlendirici bir gece uykusu çekmenizi sağlar.
* İç mekan bitkileri konsantrasyonunuzu artırır! Masanızın üzerindeki yeşil ev bitkileri odaklanmanıza, uyanık kalmanıza ve üretken olmanıza yardımcı olur.
* Bitkilerden çok şey öğrenebilirsiniz, örneğin sabır. Her bitki farklı şekilde büyür. Bitkilerinizle ilgilenerek botanik bilginizi artırabilir, kendiniz ve hatta belki de ilişkileriniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz.
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Banjamin bitkisi
Sulama: Haftada iki defa düzenli (ya da toprak kuru olduğunda)
Işık: Oda aydınlık olmalı, ancak doğrudan güneş ışığı yok
Benjamin, aslen subtropikal bir iklimden gelen, az bakım gerektiren büyük bir bitkidir. Bu nedenle yüksek nemi ve ışığı sever. Bejamininizi düzenli olarak sulamalı ve aydınlık bir yerde tutmalısınız. Hızlı büyür, farklı renklerde nispeten küçük yapraklara sahiptir. Odanızı ufak bir ağaç olarak şenlendirir.
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Peygamber kılıcı
Sulama: Toprağı kurudukça düzenli olarak sulama yapılabilir
Işık: Oda aydınlık ve ışıklı olmalı ama ışık direkt değil dolaylı olmalı.
Yabancı dilde sansevieria, Türkçede ise peygamber kılıcı, yılan çiçeği gibi çeşitli adlarla da bilinen paşa kılıcı çiçeği; bitki bakmak isteyenlerin en çok tercih ettiği salon bitkilerinden biridir. Yılan bitkisi çok az bakım gerektiren bir ev arkadaşıdır. Sadece toprak oldukça kuru göründüğünde sulamanız gerekir. Bu yüzden bu bitki yeni başlayanlar için mükemmeldir çünkü sulamayı unuttuğunuzda dünyanın sonu gelmez. Yılan bitkisi aslen Afrika'nın tropikal bölgelerinden gelir ve bu nedenle güneşli bir yeri tercih eder. Birçok farklı yaprak deseni vardır.
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Devetabanı
Sulama: Düzenli olarak nemli tutun
Işık: Aydınlık ortam sever, ancak doğrudan güneş ışığı yok
Aydınlık mekanları çok sever. Hava akımından çok çabuk etkilenir. Bu nedenle yaprak uç ve ortalarında kurumalar oluşur. Büyük ve güzel yapraklara sahiptir. Bu bitki, evdeki ormanını yeni yeni büyütmeye başlayan herkes için mükemmeldir. Dolaylı ışığı tercih eder. Her zaman nemli tutmaya çalışın. Bir sprey şişesiyle üzerine biraz su püskürt ebilirsiniz. Büyüklüğü nedeniyle çok fazla alana ihtiyaç duyar ve mobilyaların arasına sıkışmak istemez.
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Zuzu ya da zamia bitkisi
Sulama: Orta derecede su
Spot: Aydınlık ve yarı aydınlık
Zuzu bitkisi az bakım gerektirir ve kullanımı kolaydır. Yanlış yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Çok fazla suya ya da ışığa ihtiyaç duymaz. Çok fazla sulamayın ve su basmasından kaçının Yapraklar sararırsa çok fazla sulamışsınız demektir. Zamia bitkisi aydınlığı seven bir bitkidir. Bitki direk olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
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Kauçuk
Sulama: Orta derecede sulayın (sadece toprak hafif kuru olduğunda)
Işık: Ortam yarı aydınlık olsun
Kauçuk inciri en kolay yetişen bitkilerden biridir. Yarı aydınlık bir yerde, huzur içinde büyüyecek ve koyu yeşil rengini gösterecektir. Bu süreçte hava kalitesini artırır. Zaman zaman yapraklardaki tozu temizlemek için ıslak bir havlu kullanmalısınız. Bu bitkiyi sadece toprak kuru göründüğünde sulayın. Latekse karşı alerjiniz varsa, bu bitkiye dikkat etmelisiniz çünkü incindiğinde cilt tahrişlerine neden olabilecek sütlü bir madde yayar.
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